پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان استان رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران در محدوده تنگه هرمزپیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعیده خوارزمی افزود: آسمان صاف تا کمی ابری گاه با وزش باد پیش بینی میشود و در محدوده تنگه هرمز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.
وی گفت: دریا نسبتاً آرام و شرایط برای ترفت وآمدهای دریایی مساعد است.
بیشتر بخوانید؛ بارش باران در هرمزگان
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی میشود.
خوارزمی گفت: به لحاظ دمایی در سه روزآینده، افزایش نسبی دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه در استان مورد انتظار است.