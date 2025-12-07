به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعیده خوارزمی افزود: آسمان صاف تا کمی ابری گاه با وزش باد پیش بینی می‌شود و در محدوده تنگه هرمز رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی گفت: دریا نسبتاً آرام و شرایط برای ترفت وآمد‌های دریایی مساعد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود.

خوارزمی گفت: به لحاظ دمایی در سه روزآینده، افزایش نسبی دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه در استان مورد انتظار است.