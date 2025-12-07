به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: سامانه بارشی از اواخر وقت یکشنبه (۱۶ آذر) تا صبح پنجشنبه (۲۰ آذر) نقاط مختلف استان اردبیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد که در این راستا اداره‌کل هواشناسی نسبت به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ اقدام کرده است.

وی افزود: بارش متناوب باران گاهی به صورت رگبار، بارش مخلوط باران و برف در مناطق سردسیری استان (روز چهارشنبه) و بارش برف در مناطق کوهستانی، وزش باد تند در مناطق مرکزی، کاهش دمای هوا به ویژه در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) در پی فعالیت این سامانه جوی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در پی این شرایط جوی احتمال جاری شدن روان‌آب، وقوع سیلاب موقتی در برخی مسیل‌ها، آبگرفتگی برخی معابر عمومی شهری، اختلال در تردد جاده‌ای به دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی وجود دارد.

کوهی اضافه کرد: بر همین اساس به مردم توصیه می‌شود که ضمن احتیاط در تردد‌های بین شهری به ویژه در گردنه‌های حیران، الماس و صائین از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

وی همچنین بر لزوم آمادگی شهرداری‌ها برای مدیریت و کنترل احتمال آبگرفتگی برخی نقاط شهری، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در صورت تردد در جاده‌های خلخال- اسالم و خلخال- پونل (از سه‌شنبه شب تا صبح پنجشنبه) و توجه به توصیه‌های کارشناسان کشاورزی تاکید کرد.