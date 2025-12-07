

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام ارسال روزانه بیش از ۵۹۲ تُن گوشت مرغ به تهران و حدود ۱۱۹ تُن به سایر استان‌های کشور، نقش محوری این استان قطب تولید گوشت سفید را در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار ملی پروتئین برجسته دانست.



ابراهیم قربان‌نژاد، با بیان اینکه بیش از ۵۲۳ تن مرغ برای تنطیم بازار پایتخت دیروز از مازندران به تهران ارسال شد، افزود: از این میزان ۲۵۶ هزار و ۶۷۰ کیلوگرم مرغ آماده مصرف و ۱۲۱ هزار و ۳۵۰ قطعه به تهران ارسال شده است.



او ادامه داد: برای تأمین نیاز داخلی استان مازندران نیز بیش از ۴۱۶ تن مرغ در استان توزیع‌شده بود.



قربان‌نژاد گفت: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های همجوار مانند گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مرغ آماده طبخ در سطح استان توزیع می‌شود که نشان‌دهنده تأمین کامل نیاز داخلی است.



مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، پشتیبانی از سایر استان‌های کشور را نیز از جمله برنامه‌های مستمر مازندران دانست و افزود: بیش از ۱۰۹ تن گوشت مرغ آماده طبخ دیروز به سایر استان‌ها ارسال شده است.



او ادامه داد: با جمع‌بندی این ارقام، حجم کلی گوشت مرغ ارسالی مازندران به بازار کشور دیروز شنبه ۱۵ آذرماه از مرز ۱۰۵۰ تن گذشت که نشان دهند نقش بی‌بدیل مازندران به عنوان قطب تولید گوشت سفید کشور در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار ملی پروتئین است.



قربان‌نژاد گفت: این دستاورد، حاصل تلاش تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه جهاد کشاورزی استان است که مازندران را به تولیدکننده بیش از ۱۱ درصد پروتئین کشور تبدیل کرده است.