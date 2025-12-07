فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در سفر به یزد با حضور در مسجد روضه محمدیه به مقام شامخ شهید محراب، ادای احترام کرد.

حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل موزه تار و پود، نشست با بانوان فرهیخته سالن شهید منتظر قائم استانداری و نشست روز دانشجو در محل سالن شاهی دانشگاه یزد از جمله دیگر برنامه‌های سخنگوی دولت در سفر به یزد است.