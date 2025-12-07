پخش زنده
ستاد حج عمره کیش اعلام کرد: پیشثبتنام اعزام عمره مفرده از صبح امروز در کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، متقاضیان میتوانند برای نام نویسی به نشانی ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد کیش، طبقه دوم، واحد شماره ۱۹ مراجعه کنند.
نام نویسی متقاضیان حج عمره مفرده از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و تا ۲۰ شب ادامه دارد.
متقاضیان میتوانند از امروز یکشنبه ۱۶ آذر تا ساعت ۲۰ پنجشنبه ۲۰ آذر نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
براساس اعلام ستاد عمره مفرده کیش اولویت اعزام به نسبت نام نویسی افراد انجام میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای ۴۴۴۲۱۹۴۶ با پیش شماره ۰۷۶ و ۰۹۱۲۴۱۹۶۵۳۸ تماس بگیرند.