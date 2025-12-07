پخش زنده
همزمان با افزایش تحرکات نظامی و دیپلماتیک آمریکا علیه دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، دستگاه تبلیغاتی غرب تلاش تازهای را برای ایجاد شکاف در اتحاد راهبردی میان کوبا و ونزوئلا آغاز کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در حالی که دولت کوبا بارها بر حمایت قاطع خود از دولت قانونی ونزوئلا تأکید کرده و حضور نظامی آمریکا در منطقه را محکوم کرده است، خبرگزاری انگلیسی «رویترز» در گزارشی مشکوک و با استناد به «منابع ناشناس»، مدعی رایزنیهای پنهان برخی مقامات کوبایی با واشنگتن برای بررسی سناریوی "ونزوئلای بدون مادورو" شد، ادعایی که تحلیلگران آن را بخشی از پروژه تفرقه افکنی کاخ سفید میدانند.
خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی مدعی شد، برخی چهرههای داخل ساختار قدرت در کوبا، با برقراری تماس با واشنگتن، در حال بررسی تأثیرات منطقهای تغییر احتمالی قدرت در کاراکاس هستند، این رسانه غربی بدون افشای نام این منابع، تلاش کرده است تصویر مقاومت هاوانا در برابر فشارهای آمریکا را مخدوش جلوه دهد، این ادعاهای رسانهای در تضاد کامل با مواضع رسمی و علنی دولت کوبا قرار دارد.
برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، اخیراً هرگونه تلاش آمریکا برای برکناری مادورو را نقض آشکار حقوق بینالملل و تهدیدی جدی برای ثبات منطقه دانسته است، هاوانا همچنین در ۲۵ نوامبر، نسبت به اعزام ناوگروه تهاجمی آمریکا شامل ناو هواپیمابر یو. اس. اس جرالد فورد، زیردریایی هستهای و جنگندههای F-۳۵ به دریای کارائیب هشدار داد و آن را اقدامی تحریکآمیز و تهدیدی برای صلح توصیف کرد.
در حالی که فشارهای نظامی و جنگ روانی علیه کاراکاس ادامه دارد، دونالد ترامپ تأیید کرده است که اخیراً گفتگویی با مادورو داشته است؛ موضوعی که نشاندهنده سردرگمی واشنگتن در مواجهه با ایستادگی دولت ونزوئلا است.
به نظر میرسد انتشار شایعاتی نظیر "مذاکرات پنهان کوبا"، سناریویی نخنما برای تضعیف روحیه نیروهای انقلابی در آمریکای لاتین و القای حس تنهایی به دولت ونزوئلا باشد.