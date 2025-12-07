به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس ادره حفاظت محیط زیست نقده از احیای سه تالاب سولدوز، درنا و تالاب بین المللی شور گول حسنلو در این شهرستان خبر داد.

اکبر قائمی افزود: این شهرستان دارای ۱۸ تالاب فصلی و دائمی است که برای تأمین حقابه این زیستگاه‌های ارزشمند از اوایل بهار که آب در گدار چای جاری می‌شود از طریق سد حسنلو ذخیره شده تا در هنگام نیاز از طریق این سد تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه فصل مهاجرت پرندگان آغاز شده، تصریح کرد: مهاجرت پرندگان از ۱۵ آبان شروع و در اواسط دی ماه به اوج خود می‌رسد که این روز‌ها شاهد حضور برخی از پرندگان مهاجر در سطح تالاب‌های شهرستان نقده هستیم.

کیومرث جهانگرد مدیر امورآب نقده هم از تأمین آب تالاب‌های این شهرستان خبر داد و گفت: برابر دستورالعمل سازمان آب منطقه‌ای، آب ذخیره شده تالاب در سد حسنلو تا به امروز ۲۶ میلیون متر مکعب رها سازی و ۲ میلیون متر مکعب نیز برای تأمین تبخیر آب به تالاب‌های نقده اختصاص داده شده است.

نقده با داشتن ۱۸ تالاب فصلی و دائمی بیشتر تالاب‌های استان را داراست که با این ظرفیت و به علت قرار گرفتن در مسیر کوچ پرندگان مهاجر در طول سال هزاران قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی بومی و محلی را میزبانی می‌کند.