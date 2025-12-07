

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از کشت ۱۲۴ هکتار باقلا سبز پاییزه در زمین‌های زراعی این شهرستان خبرداد و گفت: عملکرد باقلا سبز ۹ تن در هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال ۱ هزار و ۱۱۶ تن این محصول تولید شود

معصومه صفری اوریمی افزود: تعداد ۸۴۰ نفر بهره بردار به کشت آن در زمین‌های کشاورزی فعالیت دارند و رقم باقلا برکت نام دارد.





وی گفت: از ویژگی‌های رقم برکت باقلا، زوردس، پربازده با عملکرد بالا، دانه درشت طول غلاف بلند ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر، تعداد بذر در غلاف ۷ عدد تیپ بوته ایستاده و قوی و بازارپسندی آن است.





این مسوول با اشاره به اینکه عملکرد بالای گیاه باقلا، کشت آن در اراضی شالیزاری می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم غذایی جهت تامین امنیت غذایی مناسب باشد تصریح کرد: کشت دوم پس از برداشت برنج در شالیزارها، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان، سبب تولید محصول زراعی زمستانه مهم در شش ماه دوم سال می‌شود.





صفری اوریمی با تاکید به اینکه، به منظور بهره گیری از منابع و توانمندی‌های طبیعی و اقتصادی و جهت خروج از کشت تک محصولی برنج، رعایت تناوب زراعی، پایداری تولیدات زراعت برنج، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان، کشت محصولات زراعی پس از برداشت برنج گامی موثر در جهت افزایش بهره وری از این اراضی و دستیابی به الگوی کشت مناسب در اراضی شالیزاری محسوب می‌شود.





سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: عمده فصل رویش باقلا در زمستان است و امکان استفاده از نزولات آسمانی را نیز دارد

او افزود: کشت باقلا با توجه به تثبیت نیتروژن در خاک باعث افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی می‌شود و از غلاف سبز آن نیز به عنوان کود سبز استفاده می‌شود.