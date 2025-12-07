به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی گزارش تعدادی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر اینکه افرادی در بلوار توس مشهد به صورت مخفی و زیرزمینی اقدام به جعل اسناد و مدارک می‌کنند، مراتب در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه نبی الله مرادی افزود: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد تحقیقات میدانی خود را آغاز و محل دقیق این کارگاه مخفی را به سرعت شناسایی کردند.

او بیان کرد: پس از هماهنگی قضایی دو تیم عملیاتی به محل اعزام و در فرصتی غافلگیرانه وارد این مخفیگاه شدند که در جریان این عملیات، یک متهم دستگیر و از بازرسی مخفیگاه وی تعداد زیادی جواز اقامت اتباع خارجی، یک دستگاه کپی و یک دستگاه پرینتر، لب تاب و ۱۵ جواز اقامت جعلی تکمیل شده کشف شد.

وی اظهار کرد: در تحقیقات فنی کارآگاهان، متهم اعتراف کرد با اخذ مبالغی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال برای اتباع خارجی مجوز اقامت جعلی صادر می‌کرده است.

سرهنگ مرادی ادامه داد: تاکنون ۱۵ شاکی شناسایی شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات ادامه دارد.

کلانشهر مشهد و روستا‌ها و مناطق حاشیه‌ای آن چهار میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۳۰۰ هزار تبعه دارای محوز اقامت در این کلانشهر زندگی می‌کنند.