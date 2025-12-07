به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در امضای این تفاهم نامه که فرزاد قلندری فرماندار اردبیل و حامدکیخسروی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان حضور داشتند قرار شد در ۹ روستای شهرستان اردبیل طرح هادی، زیرسازی، جدول گذاری وآسفالت در مدت زمان مشخص شده اجرایی شود

این طرح از محل اعتبارات روستا‌های فاقد دهیاری با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بوده و در این روستا‌ها برای اولین بار طرح هادی اجرا می‌شود.

اعتبارات اجرای طرح هادی در ۸ روستای شهرستان اردبیل هم قبلا تامین شده بود که عملیات اجرایی طرح هادی این روستا‌ها هم آغاز شده است