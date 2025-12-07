هوای کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، زرین شهرو قهجاورستان امروز نا سالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در اصفهان، امروز هوای این کلانشهر با میانگین ۱۵۱ AQI همچنان در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

در ایستگاه خمینی شهر وکاشان هم هوا در وضعیت قرمزو ناسالم برای عموم افراد جامعه، زرین شهرناسالم برای گروه‌های حساس و قهجاورستان با شاخص ۲۳۵ بنفش و بسیار ناسالم است.

براین اساس، هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد۱۶۳، خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۷۶، دانشگاه صنعتی ۱۵۲، رودکی ۱۵۵، رهنان و هزارجریب ۱۵۶، بولوار کاوه ۱۶۶ وکردآباد ۱۹۹ AQI وضعیت قرمزو ناسالم برای عموم افراد جامعه و ایستگاه‌های فیض و ولدان با ۱۴۲، میرزا طاهر۱۰۶، سپاهان‌شهر۱۴۷، زینبیه ۱۲۸، پارک زمزم ۱۳۶ و ۲۵ آبان ۱۴۶ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد تا سه‌شنبه این هفنه به علت پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی خواهد داشت.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی این مدت در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.