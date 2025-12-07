به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با هدف ارتقای دسترسی به خدمات سلامت و کاهش خطرات دوران بارداری در مناطق محروم، یک دستگاه جامع مراقبت از راه دور مادران باردار به شبکه بهداشت و درمان عشق‌آباد اهدا شد.

با نظر هیئت رئیسه دانشگاه دستگاه جامع مراقبت از راه دور مادران باردار در مناطق کم برخوردار که محصول طرح فناورانه پلتفرم جامع مراقبت از راه دور مادران باردار در مناطق کم برخوردار است، برای بهره‌برداری به شبکه بهداشت و درمان عشق آباد اهداء شد.

این دستگاه شامل برنامه جامع سلامت و تجهیزات متصل به این برنامه با قابلیت اندازه‌گیری قند خون، فشار خون، نوار قلب و مجهز به پروپ سونوگرافی برای پایش مداوم فاکتور‌های مهم سلامت مادر و جنین و ارسال آنها به صورت منفعل به مراکز درمانی، تسهیلات زایمانی و متخصص بوده تا در صورت لزوم، مراقبت لازم از مادر و جنین صورت گیرد.

در این مراقبت آموزش‌های لازم به مادر داده شده و در نهایت، در صورت نیاز مادر به مراقبت‌های ویژه، ارجاع صورت می‌گیرد.