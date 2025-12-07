پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف از اجرای برنامههای گسترده و مردممحور به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در بقاع متبرکه و امامزادگان سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، رضا معممیمقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف گفت: این برنامهها «گامی تازه برای پیوند دادن روح فاطمی با نیازهای واقعی خانواده ایرانی» است و اساس آن بر سادهزیستی، محبت، تکریم مادران و تقویت هویت دختران استوار است، رویکردی که با مشارکت مردم، هیئت امنا و خادمان بقاع شکل میگیرد.
آقای معممی مقدم افزود: راهاندازی «خیمههای معرفت ویژه خانواده» در بین برنامههای بقاع متبرکه و امامزادگان جایگاهی محوری دارد و فضایی برای مشاورههای کوتاه، بیتشریفات و کاملاً مردمی برای مادران، زوجها و دختران جوان است.
وی اعلام کرد: همچنین قرار است واحدهای فرهنگی بقاع متبرکه جلسات چهلدقیقهای سبک زندگی اسلامی را برگزار کنند.
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: همچنین نشستهایی که براساس سیره حضرت زهرا (س)، بر محوریت، ایمان، تربیت و مقاومت متمرکز است، برگزار خواهد شد.
آقای معممی مقدم افزود: در حوزه حمایت اجتماعی نیز طرح «هدیه فاطمی» ویژه مادران بدسرپرست و خانوادههای پرجمعیت اجرا میشود همچنین برنامههایی مانند ثبتنام زیارت نیابتی به نام مادران، اعزام «کاروان دوستی دختران» برای دیدار با بانوان سالمند تنها و برپایی جشن مادر و دختر با محوریت خاطرهگویی و تکریم مادران تدارک دیده شده است و در هر استان، تعدادی از مادران خادم بقاع متبرکه معرفی و تقدیر خواهند شد.
وی از هنرمندان دعوت کرد تا در قالب پوستر، نقاشی، شعر کوتاه یا خوشنویسی، آثاری خلاقانه با موضوع زن، خانواده و حضرت زهرا (س) خلق کنند.
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: برگزاری این مجموعه برنامهها با زبانی امروزی و با تکیه بر مشارکت مردم طراحی شده تا پیام فاطمی در زندگی امروز خانوادهها جاری بماند و الهامبخش نسلهای آینده شود.