۲۰ تُن چوب قاچاق در قالب طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در سرایان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرایان گفت: در قالب اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی مرتعی و هماهنگی پرسنل فراجا در یک عملیات اطلاعاتی وبررسی میدانی دقیق و حساب شده محل اختفاء مقدار حدود ۲۰ تن چوب تاغ کشف و پس از هماهنگیهای لازم با دادستان شهرستان، محموله توقیف و با رعایت دستورالعمل امنیتی و حضور نیروهای فراجا جابجایی محموله قاچاق به نهالستان شهرستان سرایان انجام شد.
خادمی افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: اجرای طرحهای مشترک حفاظتی، افزایش گشتهای میدانی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی از عوامل اصلی موفقیت در مقابله با قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب عرصههای طبیعی شهرستان به شمار میرود.