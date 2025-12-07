به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع و جذب سرمایه‌گذار گفت: سرمایه‌گذاری برای توسعه هر منطقه کلید پیشرفت است و مدیریت درست و انگیزه بالای متولیان محلی، از اهمیت بیشتری نسبت به منابع مالی برخوردار است.

استاندارآذربایجان غربی افزود: در شهرستان میاندوآب، با توجه به ظرفیت‌های گسترده، باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران بدون موانع اداری و بروکراسی زائد بتوانند فعالیت کنند و منابع موجود منطقه به چرخه تولید بازگردد.

وی با تأکید بر ارزش تکمیل زنجیره تولید، تصریح کرد: هر طرحی که بدون در نظر گرفتن نیاز بازار و منابع محلی آغاز شود، نتیجه مطلوب نخواهد داشت، هدف ما نه صرفاً کلنگ‌زنی، بلکه ایجاد انگیزه و اشتغال، درآمد و ارزش افزوده واقعی برای مردم است.

استاندارآذربایجان غربی همچنین با اشاره به همکاری فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: هر واحد تولیدی اعم از صنعتی یا کشاورزی باید مورد حمایت کامل قرار گیرد و مشکلات آن با سرعت و دقت حل شود و توسعه منطقه تنها با مدیریت عملیاتی و توجه به مردم محقق خواهد شد.

رحمانی با یادآوری اهمیت آموزش و بهره‌گیری از تجربه نیروی انسانی متخصص، اظهارداشت: توسعه صنایع منطقه‌ای نیازمند حضور فعال سرمایه‌گذاران، آموزش نیرو‌ها و ایجاد شرایط پایدار برای تولید است و ما به این اهداف متعهدیم.