استاندارآذربایجان غربی، درآیین آغاز عملیات اجرایی واحدهای تولیدی سیم و کابل در میاندوآب، بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید و تسهیل سرمایهگذاری برای رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع و جذب سرمایهگذار گفت: سرمایهگذاری برای توسعه هر منطقه کلید پیشرفت است و مدیریت درست و انگیزه بالای متولیان محلی، از اهمیت بیشتری نسبت به منابع مالی برخوردار است.
استاندارآذربایجان غربی افزود: در شهرستان میاندوآب، با توجه به ظرفیتهای گسترده، باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاران بدون موانع اداری و بروکراسی زائد بتوانند فعالیت کنند و منابع موجود منطقه به چرخه تولید بازگردد.
وی با تأکید بر ارزش تکمیل زنجیره تولید، تصریح کرد: هر طرحی که بدون در نظر گرفتن نیاز بازار و منابع محلی آغاز شود، نتیجه مطلوب نخواهد داشت، هدف ما نه صرفاً کلنگزنی، بلکه ایجاد انگیزه و اشتغال، درآمد و ارزش افزوده واقعی برای مردم است.
استاندارآذربایجان غربی همچنین با اشاره به همکاری فرمانداری و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: هر واحد تولیدی اعم از صنعتی یا کشاورزی باید مورد حمایت کامل قرار گیرد و مشکلات آن با سرعت و دقت حل شود و توسعه منطقه تنها با مدیریت عملیاتی و توجه به مردم محقق خواهد شد.
رحمانی با یادآوری اهمیت آموزش و بهرهگیری از تجربه نیروی انسانی متخصص، اظهارداشت: توسعه صنایع منطقهای نیازمند حضور فعال سرمایهگذاران، آموزش نیروها و ایجاد شرایط پایدار برای تولید است و ما به این اهداف متعهدیم.