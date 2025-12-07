متهم به ۴۰ فقره کلاهبرداری با ترفند رسیدساز جعلی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در سبزوار شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: در پی کلاهبرداری از چند تن از کسبه با ترفند رسیدساز جعلی، ماموران تجسس کلانتری ۱۱ شریعتی سبزوار یک متهم را که چند سابقه سرقت و کلاهبرداری در این زمینه را داشته است، شناسایی و با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب سبزوار دستگیر کردند.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ۴۰ فقره کلاهبرداری پس از جلب اعتماد، با ترفند رسیدساز جعلی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان و کسبه شهر سبزوار و شهرستان‌های دیگر اعتراف کرده است.

او با اشاره به معرفی متهم به دادسرا با تاکید بر رعایت توصیه‌های انتظامی از شهروندان خواست تا سامانه پیامکی حساب‌های بانکی خود را فعال و از انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند.