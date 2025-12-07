پخش زنده
امروز: -
سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی شهرستان ملارد، از سازش موفق در پرونده مهریه ۱۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی به ارزش ۱۲۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد رضازاده، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی ملارد، از سازش موفق یک پرونده مهریه به میزان ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی به ارزش ۱۲۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال در شعبه نهم خبر داد.
رضازاده در تشریح جزئیات این سازش گفت: پرونده با موضوع مهریه، به تعداد ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادى به شعبه ۹ شوراى حل اختلاف ملارد ارجاع و این شعبه در وقت مقرر با حضور خواهان و خوانده تشکیل جلسه داد. با تلاش همکاران و بهرهگیری از ظرفیتهای میانجیگری و گفتوگو، این پرونده که از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، در فضای آرام و با تعامل مثبت طرفین به نتیجه رسید و اختلاف موجود از طریق صلح و سازش خاتمه یافت.
وی افزود: حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی خانوادگی، جلوگیری از گسترش تنشها، و کاهش اطاله دادرسی از اولویتهای اصلی این مجتمع است و اینگونه سازشها نشاندهنده کارآمدی رویکرد صلحمحور در شورای حل اختلاف است.
سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی ملارد گفت: تلاش خواهیم کرد با تقویت ظرفیتهای مشاورهای و افزایش جلسات میانجیگری، روند سازش در پروندههای خانوادگی و سایر دعاوی همچنان رو به رشد باشد.