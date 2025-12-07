چالشهای خاکی در مازندران
فرسایش، شوری، کاهش مواد آلی و مصرف بیرویه نهادهها، خاک مازندران را با چالش روبهرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران در جریان برگزاری دهمین کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی ویژه روز خاک، با بیان اینکه خاک مهمترین سرمایه طبیعی بخش کشاورزی است، حفاظت و احیای آن را شرط اصلی پایداری تولید دانست و بر نقش برنامههای ترویجی و آموزشهای میدانی در ارتقای بهرهوری و کاهش تهدیدهای منابع خاک تأکید کرد.
جهانگیر علیزاده با بیان اینکه این رویداد در ۲۲ شهرستان استان همگام با سراسر کشور بصورت همزمان برگزار شد، افزود: برگزاری کاروانهای ترویج، فرصتی مؤثر برای انتقال دانش فنی، ارتقای بهرهوری و ترویج روشهای نوین کشاورزی است.
او ادامه داد:خاک فقط بستری برای کشت نیست؛ یک موجود زنده با میلیونها میکروارگانیسم مفید است که سلامت آن مستقیماً بر کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی اثر میگذارد و اگر امروز برای حفظ و احیای خاک اقدام نکنیم، فردا فرصت جبران نخواهیم داشت.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران با اشاره به تهدیدهای جدی پیشِروی منابع خاک افزود: فرسایش، شوری، کاهش مواد آلی و مصرف بیرویه نهادهها، خاک مازندران را با چالش روبهرو کرده است.
علیزاده توسعه کشاورزی پایدار، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از کودهای آلی و اجرای برنامههای مدیریت تغذیه گیاهی را از جمله راهکاری عبور از این چالش اعلام کرد و گفت:استفاده نادرست از ماشین آلات، ترددهای نامناسب و عدم تناسب روشهای مکانیزاسیون با نوع و ساختمان خاک، موجب تخریب ساختار آن و کاهش نفوذپذیری میشود.