با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، شناسایی و در تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، براساس اعلام دادستانی یزد، فردی با فریب شاکی و ارائه وعده‌های سود چندصدبرابری، او را متقاعد کرده بود که برای انتقال محموله ارزی به کشور، نیاز به حسابی با گردش مالی بالا دارد و فردی در قبال در اختیار قرار دادن چنین حسابی، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال درخواست کرده است. شاکی پس از تهیه مبلغ، وجوه را طبق نظر متهم به حساب فردی در تهران که از فروشندگان عمده طلا و سکه است، واریز کرد.

متهم پس از دریافت پول، بلافاصله با ارتکاب پولشویی، تمامی وجوه را به ۵۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تبدیل و اموال را پنهان کرد. به دستور بازپرس پرونده، نیابت قضایی به تهران صادر شد و با اقدام مشترک مأموران فراجا یزد و پلیس تهران بزرگ، متهم در پایتخت بازداشت و به یزد منتقل شد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرای یزد و تفهیم اتهام «کلاهبرداری» و «پولشویی»، قرار تأمین کیفری لازم صادر و متهم روانه زندان شد. پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان یزد ارسال شد.

دادستانی یزد از شهروندان خواست هرگونه پیشنهاد سرمایه‌گذاری ارزی با وعده سود‌های غیرمتعارف و درخواست واریز وجه به حساب‌های ناشناس را جدی نگیرند و موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ یا لینک ارتباط مردمی پایداد در پیام‌رسان ایتا گزارش کنند.