اولین گروه از متقاضیان تسهیلات مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی ۱۳۳ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گفت: در اولین مرحله از واریزی‌های تسهیلات مستمری بگیران بیش‌از ۱۳۳ میلیارد ریال به ۴۰۵ نفر پرداخت شد.

رضا اسماعیلی افزود: تسهیلات پرداختی ۴ درصد، ۳۶ ماهه، بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک پرداخت می‌شود و اقساط آن از مستمری افراد کسر خواهد شد.

وی گفت: افراد مشمول می‌توانند از طریق کارگزار‌های استان از آخرین مرحله تسهیلات خود آگاه شوند.