پخش زنده
امروز: -
دادستان شهرستان تنکابن با صدور دستور قضایی، سگگردانی در تمامی معابر عمومی، پارکها و فضاهای عمومی این شهرستان را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی مصطفیپور، دادستان تنکابن، با بیان اینکه حضور سگها در اماکن عمومی موجب ایجاد رعب و وحشت در بین خانوادهها و کودکان و همچنین تهدیدی برای بهداشت عمومی است، گفت: ممنوعیت سگگردانی در معابر به منظور حفظ آرامش، امنیت روانی و سلامت اجتماعی شهروندان اتخاذ شده و اجرای آن با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به همکاری مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در اجرای این تصمیم افزود: شهروندان موظفاند از آوردن سگ به خیابانها، پارکها و سایر فضاهای عمومی خودداری کنند، چرا که حقوق عمومی و سلامت جامعه در اولویت قرار دارد.
دادستان تنکابن در پایان از مردم خواست با رعایت این دستور و همکاری با نهادهای مسئول، زمینه ارتقای امنیت و آرامش شهر را فراهم کنند.