دور تعیین خط مسابقه اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ ابوظبی و آخرین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در امارات برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات، نتایج این دور به این شرح اعلام شد:
۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۲۲:۲۰۷ دقیقه
۲- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۱:۲۲:۴۰۸،
۳- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۱:۲۲:۴۳۷،
۴- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۱:۲۲:۶۴۵،
۵- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۲۲:۷۳۰
مسابقه اصلی عصر امروز برگزار خواهد شد.