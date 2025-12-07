به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات، نتایج این دور به این شرح اعلام شد:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۲۲:۲۰۷ دقیقه

۲- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۱:۲۲:۴۰۸،

۳- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۱:۲۲:۴۳۷،

۴- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۱:۲۲:۶۴۵،

۵- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۲۲:۷۳۰

مسابقه اصلی عصر امروز برگزار خواهد شد.