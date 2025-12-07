استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکلات نانوایان و وضعیت کیفیت نان بررسی و برای جبران کسری سهمیه آرد تا پایان آذر برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست با نمایندگان اتحادیه نانوایان با تأکید بر نقش نان به‌عنوان کالای اساسی در سبد خانوار گفت: دولت همواره برنامه تأمین یارانه برای نان را در دستور کار دارد و ما تلاش می‌کنیم دغدغه نانوایان و مصرف‌کنندگان را به طور همزمان پیگیری کنیم.

رحمانی با اشاره به افزایش قیمت نان در استان‌ها افزود: پیشنهادات نانوایان جمع‌بندی و به مسئولان کشوری ارائه شد تا در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به ترتیب ۴۲ و ۵۲ درصد افزایش لحاظ شود.

استاندار کهگیلویه‌ و بویراحمد افزود: یکی از مشکلات اصلی نانوایان، کسری سهمیه آرد بود که با مدیرکل اقتصادی وزارت کشور در میان گذاشته شد و قول داده شد این کسری تا پایان‌ماه جبران شود.

وی همچنین به دغدغه نانوایان در زمینه دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات یک میلیارد ریالی به ۱۶۰ واحد خبازی آغاز شده است و در حال رایزنی هستیم تا از طریق سایر بانک‌ها نیز این تسهیلات ارائه شود.

رحمانی تأکید کرد: کمیته‌ای تخصصی با حضور اتحادیه نانوایان، دانشگاه علوم پزشکی، اداره استاندارد، سازمان تعزیرات، دفتر اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه تشکیل شده تا کیفیت آرد و نان با حساسیت و دقت بررسی شود.