رئیس کمیته اجرایی ساختار ضدتروریسم شانگهای با تقدیر و تبریک برگزاری موفقیت آمیز رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند، بر اهمیت حفظ امنیت کشورهای عضو تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقهای ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای با مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه دیدار کرد.
اولاربیک شارشیف رئیس ساختار ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای که برای حضور در رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ به تبریز سفر کرده بود، در حاشیه برگزاری رزمایش با مهرداد کیائی، مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه دیدار و پیرامون موضوعات مختلف گفتوگو کرد.
رئیس کمیته اجرایی ساختار ضدتروریسم شانگهای در این دیدار با تقدیر و تبریک برگزاری موفقیت آمیز رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند، بر اهمیت حفظ امنیت کشورهای عضو تاکید کرد و حضور فعال و تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در فعالیتهای ساختار ضدتروریسم سازمان را نشاندهنده عزم راسخ برای مقابله با تهدیدات دانست.
شارشیف همچنین از پیشنهاد کشورمان مبنی بر ایجاد مرکز راهبردی مطالعات امنیتی در ایران استقبال نمود.
مدیرکل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه نیز در این دیدار ضمن تشریح اهمیت سازمان همکاری شانگهای و ساختار منطقهای ضدتروریسم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد را پنجرهای بسوی معماری امنیت آینده منطقه توصیف و بر حمایت کشورمان از طرحها و برنامههای موجود برای تقویت ساختار ضد تروریستی تاکید کرد.
کیائی با اشاره به تجارب ارزنده و گرانقدر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم افزود: نهادهای امنیتی و نظامی کشورمان برای نقش آفرینی سازنده و محوری در ساختار ضدتروریسم شانگهای، تلاش میکنند. وی نقش رئیس کمیته اجرایی در موفقیت ساختار ضدتروریستی را مهم ارزیابی کرد و از تلاشهای آقای شارششیف در این زمینه قدردانی نمود.