نماینده مردم رفسنجان و انار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بازآفرینی مسیرهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان کرمان یک ضرورت است

ریل گذاری کرمان به سمت تبدیل شدن به بهشت سرمایه‌گذاری ایران

. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان احمد انارکی‌محمدی در حاشیه دیدار مجمع نمایندگان استان با استاندار کرمان: عنوان کرددیدگاه «کرمان بر فراز» که توسط استاندار کرمان دنبال می‌شود، ظرفیت بالایی برای آینده استان ایجاد کرده است.

وی افزود:در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پکیج‌های متعددی در استان تعریف شده و انتظار می‌رود این رویکرد، زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان باشد.

انارکی محمدی افزود :با توجه به تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی، ادامه الگوی تک‌محصولی منطقی نیست و باید بخشی از سرمایه مردم به سمت طرح‌های توسعه‌ای و شرکت‌های عمران منطقه‌ای هدایت شود

وی یاداور شد :ریل‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه، نویدبخش روزهای بهتری برای مردم کرمان است