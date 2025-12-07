پخش زنده
نماینده مردم رفسنجان و انار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بازآفرینی مسیرهای اقتصادی و سرمایهگذاری در استان کرمان یک ضرورت است
. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان احمد انارکیمحمدی در حاشیه دیدار مجمع نمایندگان استان با استاندار کرمان: عنوان کرددیدگاه «کرمان بر فراز» که توسط استاندار کرمان دنبال میشود، ظرفیت بالایی برای آینده استان ایجاد کرده است.
وی افزود:در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پکیجهای متعددی در استان تعریف شده و انتظار میرود این رویکرد، زمینهساز رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استان باشد.
انارکی محمدی افزود :با توجه به تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی، ادامه الگوی تکمحصولی منطقی نیست و باید بخشی از سرمایه مردم به سمت طرحهای توسعهای و شرکتهای عمران منطقهای هدایت شود
وی یاداور شد :ریلگذاریهای انجامشده در حوزه سرمایهگذاری و توسعه، نویدبخش روزهای بهتری برای مردم کرمان است