حدود ۲۰ درصد از قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا شده و انتظار میرود اعتبارات لازم برای اجرای کامل آن اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۲۰۰ نفر از معلولان خوزستان و چهار هزار نفر در سطح کشور در یک سال گذشته جذب بازار کار شدهاند.
وی در نشست با مسئولان و مدیران عامل شرکتهای بزرگ استان و جمعی از معلولان موفق و نخبه به مناسبت روز جهانی معلولان در سالن همایشهای ادارهکل بهزیستی خوزستان، با اشاره به افتخارآفرینیهای این قشر در عرصههای بینالمللی گفت: جامعه جانبازان و معلولان ۲۰ برابر بیشتر از افراد سالم پرچم ایران را برافراشتهاند.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری اجرای قوانین مربوط به معلولان اشاره کرد و گفت: در زمینه متناسبسازی معابر از نظر قانونی مشکلی نداریم و شهرداریها مکلف به اجرای آن هستند؛ در زمان شهرداری اهواز خط قرمز ما امضای پایانکار برای پروژههایی بود که این ماده را رعایت نمیکردند.
وی یادآور شد: با پیگیری در مجلس یازدهم، برای اولین بار ردیف اعتباری خاصی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای رفع پشتنوبتی مستمری معلولان در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد و خوشبختانه امروز دیگر معلولی برای دریافت مستمری پشت نوبت نیست؛ میزان مستمری نیز در سه سال گذشته حدود سه تا چهار برابر افزایش یافته است.
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون گفت: در چهار سال گذشته تقریباً تمام جامعه هدف معلولان تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتهاند و پیگیری برای گسترش پوشش بیمه تکمیلی نیز ادامه دارد.
لزوم اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
وی با اشاره به پیگیریهای جدی استانداری درباره اجرای این قانون و مطالبات استان افزود: نامهای به تمامی دستگاههای اجرایی استان و دادستان محترم خوزستان ارسال شده و تأکید شده است که در صورت هرگونه کوتاهی، موضوع ترک فعل مورد توجه قرار گیرد.
او بیان کرد: علیرغم انتقال حسابهای برخی شرکتها به استان و ایجاد گردش مالی ۲۴ هزار میلیارد تومانی، انتظار این است که شرکتها حسابهای ناشی از فروش و خدمات خود را که رقمی بیش از ۷۵ همت است نیز به استان منتقل کنند.
سیلاوی گفت: استاندار، مجموعه استانداری و نمایندگان محترم اصرار دارند این کار حتما انجام شود؛ خوشبختانه این موضوع ریلگذاری شده و شروع خوبی داشتهایم، بهطوریکه در مدت ۲ ماه، ۲۴ همت به استان بازگشته است.
وی افزود: با وجود این، هنوز راضی نیستیم و شرکتها موظفند حسابهای خود را منتقل کنند؛ آنها از امکانات استان استفاده میکنند، پس باید مالیات و گردش مالی خود را نیز در استان داشته باشند.
او ادامه داد: اکنون اکثر شرکتها حسابها را منتقل کردهاند، اما گردش مالی صورت نگرفته و ما حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با اشاره به تصویب ۱۱.۵ همت تسهیلات در سفر ریاستجمهوری سال گذشته گفت: گله ما از بانکها این است که برای پرداخت، شرایط بسیار سنگین و پیچیدهای از متقاضیان طلب میکنند.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال افزود: باید جامعهای داشته باشیم که همه اقشار از امکانات استفاده کنند؛ اگر در اشتغال کمبودی وجود دارد، عدالت اقتضا میکند همه به نسبت از آن بهرهمند شوند.
سیلاوی به پیگیریهای انجام شده برای اشتغال قهرمانان جامعه معلولان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تعدادی از ورزشکاران بهکارگیری شدهاند و پیگیری برای زمین رایگان و دیگر امکانات لازم برای آنان ادامه دارد.
او در پاسخ به مشکل مسکن یکی از حاضرین نیز قول پیگیری داد و گفت: در بحث نهضت مسکن و همچنین تسهیلات مسکن از طریق سازمان بهزیستی پیگیری خواهیم کرد.
خدمات و چالشهای حوزه معلولان در خوزستان
مهران کریمیان مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و رفع چالشهای معیشتی و شغلی را مطالبه اصلی جامعه معلولان دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی این نشست شنیدن مستقیم مطالبات و مشکلات جامعه معلولان و تقدیر از نخبگان و افتخارآفرینان بود.
وی با اشاره به آمار خدمات ارائهشده افزود: حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور به نوعی دارای معلولیت هستند؛ بیش از ۱.۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، ۱۱۰ هزار و ۶۶۳ نفر در خوزستان دارای پرونده فعال هستند و این استان رتبه چهارم کشور را دارد.
او بیان کرد: اکنون ماهانه یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال مستمری و ۴۵۰ میلیارد ریال حق پرستاری به حساب معلولان خوزستانی واریز میشود؛ با این حال، ۲۰ هزار نفر دیگر در نوبت دریافت حق پرستاری هستند.
کریمیان افزود: در خوزستان ۴۹ مرکز شبانهروزی با ۲ هزار و ۳۳ مددجو، ۹۹ مرکز روزانه توانبخشی با سه هزار و ۳۰۰ مددجو و ۲۰ مرکز خدمات مراقبتی در منزل با یک هزار و ۱۰۰ مددجو فعال هستند.
وی گفت: در هشت ماه اخیر، سه هزار و ۱۰۰ قلم وسیله توانبخشی مانند ویلچر و سمعک و کمکهای بهداشتی بین ۱۱ هزار نفر توزیع شده است. همچنین در یک سال اخیر ۲۳۲ نفر از عمل کاشت حلزون شنوایی بهرهمند شدهاند و از ابتدای امسال به ۲۴۰ نفر از معلولان نیازمند جهیزیه کمک شده است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان افزود: حدود ۲۰ درصد از قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا شده و انتظار میرود اعتبارات لازم برای اجرای کامل آن تخصیص یابد.
وی با انتقاد از عدم توجه شرکتهای بزرگ به مسئولیت اجتماعی خود گفت: مشکلات شدید در زمینه مناسبسازی معابر، حملونقل عمومی، دسترسی به اماکن و فرصتهای شغلی و درمانی همچنان از چالشهای جدی جامعه معلولان است.
او با اشاره به پروژه شیرخوارگاه نوزادان معلول و بیسرپرست گفت: برای تکمیل و تجهیز این مجموعه که با کمک خیرین در حال ساخت است، نیاز به حمایت جدی مسئولان استانی داریم.
کریمیان با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در تقدیر از زحمات کارکنان بهزیستی، خواستار پیگیری مجلس برای تصویب فوقالعاده خاص و سختی کار برای این قشر شد.
وی تاکید کرد: باید باور کنیم افراد دارای معلولیت، جزئی جداییناپذیر از جامعه هستند و دنیایی از استعداد و خلاقیت در خود دارند.
وی گفت: فراهم کردن فرصتهای برابر و حضور بدون مانع و تبعیض این افراد در تمام عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وظیفه همه دستگاهها و آحاد جامعه است.