به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری منجر به قتل در شامگاه یکشنبه ۱۶ آذرماه در دوگنبدان، موضوع با هماهنگی قضایی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه و بررسی‌های اولیه دریافتند چند جوان به علت اختلافات شخصی با مقتول درگیر شدند و او را با سلاح سرد به قتل رسانده‌اند.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: پس از آغاز تحقیقات میدانی و بررسی ۵ نفر از مظنونین به قتل شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند.

خادمیان با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، ادامه داد: تحقیقات پلیس دراین‌خصوص ادامه دارد و نتیجه اعلام می شود.