به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد گفت: مجموع دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی و هنر واحد نجف‌آباد بیش از ۱۶ هزار نفر، دانشجویان دانشکده هنر، معماری و شهرسازی حدود ۴ هزار نفر است و بیش از ۱۱ هزار نفر دیگر مربوط به دانشکده علوم انسانی هستند.

فرید نعیمی با بیان اینکه در بخش علوم انسانی و هنر در حوزه دانشجویان بین‌الملل از عراق و افغانستان دانشجو داریم، افزود: در حوزه هنر و معماری این دانشگاه و در مقطع کارشناسی هفت رشته، مقطع ارشد هشت رشته گرایش و مقطع دکتری دو رشته فعال و تاکنون بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب اعضای هیئت علمی دانشکده به چاپ رسیده است.