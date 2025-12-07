با دستگیری یک فرد سابقه دار در مناطق حفاظت شده مهدیشهر از وی سلاح شکاری و مهمات غیرمجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سعید یوسف پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : مأموران یگان حفاظت اداره پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌شده پرور با همکاری عوامل نیروی انتظامی شهمیرزاد این یک فرد سابقه‌دار را دستگیر کردند .

وی افزود : از متهم یک قبضه سلاح گلوله‌زنی شکاری غیرمجاز به همراه تعدادی مهمات و دوربین شکاری کشف و ضبط شد .

در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شد.