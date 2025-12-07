پخش زنده
۳۸ فقره تجاوز به حریم راهها در جادههای مواصلاتی خراسان شمالی طی ۸ ماه گذشته از سوی گشتهای راهداری شناسایی و قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره حریم راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: این اقدامات با هدف ایمن سازی جادههای مواصلاتی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ حرایم قانونی راهها انجام گرفته است.
حمید جوان با اشاره به شناسایی ۴۳ مورد راه دسترسی غیرمجاز و شناسایی ۵ مورد تاسیسات زیربنایی غیرمجاز در محورهای استان اظهارکرد: طی این بازه زمانی، ۷۰ مورد تابلوی غیرمجاز و ۴۸ مورد بنر تبلیغاتی غیرمجاز در راههای استان جمع آوری شده است.
وی با بیان این که ۶۸ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راهها انجام شده است، افزود: به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهنهای کشور و در طول کنارگذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث کرده و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارتخانه ممنوع است.