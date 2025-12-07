به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ موسی بهاری گفت: پس از کشف جسد زنی در یکی از روستا‌های بوکان، رسیدگی به موضوع و شناسایی قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته وی، پس از احراز هویت مقتول و انجام تحقیقات تخصصی، فردی به‌عنوان مظنون شناسایی و برای ادامه بررسی‌ها به پلیس آگاهی منتقل شد.

فرمانده انتظامی بوکان افزود: متهم در بازجویی‌ها به قتل به دلیل اختلافات گذشته اعتراف کرده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی تحویل شد.

وی همچنین بیان کرد که قاتل و مقتول اهل شهر‌های همجوار بوده و هر دو در بوکان سکونت داشتند و حادثه در یکی از روستا‌های شهرستان رخ داده است.