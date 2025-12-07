پخش زنده
سامانه بارشی وارد جنوب آذربایجان غربی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: سامانه بارشی پیش بینی شده فعالیت خود را از صبح امروز در نواحی مرزی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شروع کرده و تا اوایل ظهر امروز هم فعالیت خود را در شهرستان مهاباد آغاز خواهد کرد.
اردلان محمدپورافزود: بیشترین فعالیت این سامانه برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه پیش بینی شده، اما به صورت متناوب تا اوایل روز پنج شنبه به تناوب در منطقه ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: به علت بالا بودن دمای هوا بارشها بیشتر به صورت باران بوده، اما در ارتفاعات هزار و ۵۰۰ متر به بالا بارشها به صورت برف خواهد بود.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: دراین مدت وزش باد گاهی شدید با سرعت ۶۰ کیلومتر برساعت هم برای منطقه پیش بینی شده است.
محمدپور اضافه کرد: با ورود این سامانه، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، لغزندگی جادهها، کاهش دید و وقوع کولاک برف در ارتفاعات و گردنهها وجود دارد.
وی با بیان اینکه آمادگی کامل مدیریت بحران در شهرها ضروری است، تأکید کرد: شهروندان با رعایت توصیههای ایمنی از جمله احتیاط در ترددهای جادهای، خودداری از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از صعودهای کوهنوردی، پاکسازی کانالها و دهانه پلها و توجه به هشدارهای جهاد کشاورزی، از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری کنند.