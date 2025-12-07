دهم آذر در تقویم مناسبتی بویین میاندشت به عنوان روز حماسه ایثار وشهادت روستای قره بلطاق نامگذاری شد.

نامگذاری دهم آذر به عنوان روز حماسه ایثار وشهادت روستای قره بلطاق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام جمعه بویین میاندشت در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت: درروز دهم آذرسال ۱۳۶۵ سه شهید همزمان در روستای قره بلطاق تشییع وهمان روز هم ۱۵ نفر از جوانان روستا به جبهه‌ها اعزام شدند.

حجت الاسلام حسن اسکندری افزود: با نظر اعضا شورای فرهنگ عمومی روز دهم آذر در تقویم مناسبتی شهرستان به عنوان روز ایثار وشهادت روستای قره بلطاق نامگذاری شد.

روستای قره بلطاق با فاصله ۱۰ کیلومتری در شمال بویین میاندشت واقع شده و ۱۰ شهید تقدیم نظام وانقلاب کرده است.