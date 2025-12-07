پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از توزیع ۴۹۰ تن بذر گندم از آغاز سال زراعی جدید تاکنون برای کشت محصولات پاییزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ابوالقاسم پناهی، از توزیع ۴۹۰ تن بذر گندم از آغاز سال زراعی جدید تاکنون برای کشت محصولات پاییزه خبر داد و گفت: از زمان شروع کشت محصولات پاییزه، تاکنون حدود ۴۹۰ تن انواع بذر گندم بوجاری شده و آماده کشت در بین گندمکاران آبی و دیم شهرستان نکا توزیع شده است.
او افزود: ارقام بذر گندم توزیع شده شامل رقم احسان ۳۱۷ تن، رقم آراز ۱۵۰ تن و رقم تکتاز ۲۳ تن در کارگزاریهای شهرستان بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: گندمکاران میتوانند برای دریافت حواله بذر گندم به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند و کشاورزانی که از بذور خودمصرفی استفاده میکنند باید نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور با سموم معرفی شده طبق دستورالعمل کارشناسان حفظ نباتات اقدام کنند.