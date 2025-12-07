پخش زنده
پرونده بیست و هشتمین دوره مسابقات اسنوکر با قهرمانی سیاوش مزینی و سی و نهمین دوره مسابقات پاکت بیلیارد با قهرمانی مجید قره گوزلو در هتل آراز نوشهر بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هشتمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر و سی و نهمین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد آقایان که از دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در هتل آراز نوشهر آغاز شده بود، امروز با برگزاری دیدارهای پایانی و معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:
اسنوکر آقایان
قهرمان: سیاوش مزینی از استان تهران
نایبقهرمان: مجید غنی پور از استان تهران
سوم مشترک: میلاد کاشانی و آرمان دیناروند از استانهای خراسان رضوی و استان اصفهان
پاکت بیلیارد آقایان
قهرمان: مجید قره گوزلو از استان تهران
نایبقهرمان: ایلیا هندی از استان بوشهر
سوم مشترک: مهدی راسخی و رضا مرادی از استانهای فارس و لرستان
مسئولیت برگزاری این دوره از رقابتها بر عهده کاظم تاران بود و حسین بیابانیمقدم به عنوان سرداور مسابقات فعالیت کرد. داوری مسابقات را نیز داوران با سابقه و مورد تأیید فدراسیون شامل حسین عبدالهی، محمد عقیل مرشدی، رحمان هارونی، سامان ثانی، علی قهرمانی، مجید پروانه و فاضل فروتن انجام دادند.
این مسابقات در راستای حمایت از تولیدات داخلی و توسعه تجهیزات استاندارد ملی، بر روی میزهای ایرانی پرشین استور (B.P.S) برگزار شد.