استاندار خراسانشمالی گفت: خراسان شمالی در واگذاری زمین برای جوانی جمعیت در بخش روستایی، رتبه دوم کشور را به دست آورده و در بخش شهری نیز جزو استانهای پیشرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی، در جلسه ستاد جوانی جمعیت استان با تأکید بر اهمیت حمایت از طرحهای مربوط به جوانان و بانوان، از آغاز اجرای طرحهای متعدد در این حوزهها خبر داد و گفت: از اقدامات مهم، کلنگزنی پنج پارک بانوان در شهرستانهای استان است.
بهمن نوری افزود: هر اقدامی که برای حوزه بانوان اجرایی شود ارزشمند است و از این طرحها حمایت حداکثری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: توجه به بانوان و جوانان از تأکیدات مقام معظم رهبری است و باید تمام تلاش خود را برای رفع دغدغههای این دو حوزه بهکار بگیریم.
استاندار در بخش دیگر در توضیح مصوبه شورای عالی مسکن اظهار داشت: بر اساس مصوبه، سقف متراژ زمینهای واگذاری ۲۰۰ متر است؛ به این معنا که سقف واگذاری، ۲۰۰ متر در مجموع است، نه اینکه الزاما برای هر خانوار ۲۰۰ متر مربع اختصاص یابد.
وی تأکید کرد که برای مصوبات مرتبط با دستگاههای اجرایی، باید زمانبندی مشخص تعیین شود و ادامه داد: هیچ خدمتی بالاتر از ساخت مسکن نیست، خصوصاً برای خانوادههایی که با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند.
نوری خواستار بررسی دلایل عدم مراجعه برخی متقاضیان برای تشکیل پرونده واگذاری زمین شد و گفت: لیست افراد مراجعهنکرده باید پالایش شود.
وی همچنین تصریح کرد: راه و شهرسازی باید برای زمینهای شهرستان راز و جرگلان ورود جدی داشته باشد و قانون حداکثر متراژ را ۲۰۰ متر تعیین کرده و تصمیمگیری بر اساس تعداد متقاضیان انجام میشود.
وی افزود: دستگاههای متولی باید فرآیند واگذاری زمین را تسریع کنند. عملکرد اداره کل ثبت اسناد در این زمینه قابل تقدیر است.
استاندار خراسان شمالی خطاب به فرمانداران گفت: اطلاعرسانی پروژههای قابل افتتاح باید با استفاده از ظرفیت ائمه جماعت برای مردم انجام شود.
وی افزود: هماکنون ۲ هزار قطعه زمین در حال واگذاری است و اقدامات الحاقی برای ۲۵۰۰ قطعه دیگر نیز در حال آمادهسازی است.