به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالاخبر، امروز در تالار سیمان یک میلیون و ۷۹ هزار و ۵۱۷ تن سیمان عرضه می‌شود. تالار حراج باز میزبان عرضه ۶۰۹ هزار و ۳۰۰ تن محصول است. این محصولات شامل ۶۰۳ هزار و ۳۰۰ تن سنگ آهن، ۳ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی است.

در تالار صنعتی ۵۲۹ هزار و ۳۷۵ تن محصول شامل ۳۸۳ هزار تن گندله سنگ آهن، ۱۱۱ هزار و ۹۵۰ تن آهن اسفنجی، ۲۷ هزار و ۹۰۰ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس، یک هزار و ۵۲۵ تن روی روی میز فروش می‌رود.

۴۵۹ هزار و ۱۴۹ تن محصول هم در تالار صادراتی کیش روی میز عرضه می‌شود. ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ تن سیمان، ۱۸۰ هزار تن کلینکر و ۲۴ هزار و ۶۴۹ تن قیر از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۳۴ هزار و ۳۱۲ تن محصول شامل ۲۰ هزار و ۷۵۱ تن مواد شیمیایی، ۱۰ هزار و ۱۸۷ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۳۱۹ تن روغن، یک هزار و ۲۵ تن قیر و یک هزار و ۳۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها است.

۷ هزار و ۹۱۲ تن فرآورده‌های نفتی، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات هم در تالار فرعی عرضه می‌شود.