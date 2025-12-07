پخش زنده
اولین موزه سنگی استان یزد در صورت تأمین اعتبار در روستای بنادک سادات راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در جریان بازدید معاون میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان یزد، از روستای بنادک سادات، فلاحتی با اشاره به اخذ مجوز ساخت موزه آستان مقدس امامزاده سید شمسالدین محمد (ع)، وجود سنگنوشتههایی با قدمت بیش از هزار سال و متعلق به قرون چهارم و پنجم هجری را نشانهای از تاریخ غنی این منطقه دانست.
وی با تشریح نکات مرتبط با جانمایی، ساخت و اجرای طرح ایجاد موزه، تأسیس این مجموعه را اقدامی منحصربهفرد عنوان کرد و از آمادگی مجموعه میراث فرهنگی برای ارائه همکاریهای فنی و حمایتی خبر داد. معاون میراث فرهنگی استان یزد، همچنین با اشاره به آسیبهای وارد شده به برخی سنگنوشتهها، حفاظت از این آثار تاریخی را اقدامی ضروری برای پاسداشت هویت فرهنگی منطقه برشمرد.
فلاحتی افزود: در صورت اجرای طرح و بهرهبرداری از موزه آستان مقدس امامزاده سید شمسالدین محمد (ع) در مرکز دهستان میانکوه بنادک سادات، نخستین موزه سنگی استان یزد در این روستا ایجاد خواهد شد که بخشی از آن به سنگنوشتهها و بخش دیگری به اشیای قدیمی و اهدایی اهالی اختصاص مییابد.
معاون میراث فرهنگی استان یزد در ادامه بازدید خود، مسجد جامع بنادک سادات را بنایی تاریخی و کمنظیر توصیف کرد و ساختوسازهای غیر اصولی در اطراف آن را اقدامی غیر استاندارد دانست. وی، بر ضرورت حفاظت از این مجموعه تأکید کرد و از پیگیری ارائه طرح کارشناسی و طرح موضوع در کمیته فنی استان یزد خبر داد.
گفتنی است بارگاه امامزاده سید شمسالدین محمد (ع) در بنادک سادات همواره مورد احترام مردم بوده و کرامات بسیاری از ایشان نقل شده است. همچنین کتابی درباره این موضوع توسط سید مهدی میررکنی، از اعضای هیئت امنای آستان مقدس، در حال گردآوری و تألیف است.