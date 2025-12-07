پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب کرمان با انتقاد از ناکارآمدی طرح کدینگ سوخت تأکید کرد: این طرح نهتنها مانع قاچاق نشده، بلکه مردم و مسافران را با مشکلات گسترده روبهرو کرده و برای جلوگیری از ناعدالتی میان استانها، باید سیاستی یکپارچه و ملی جایگزین آن شود.
مهدی بخشی، با تأکید بر اینکه مسئولان استان اتفاقنظر دارند که این روش، راهکار واقعی مقابله با قاچاق سوخت نیست، افزود: این طرح دو سال پیش با مصوبه شورای تأمین استان اجرا شد واکنون اعضاي شورا نظر بر لغو آن دارند.
بخشی با اشاره به نیاز به تصمیمگیری کلان و منسجم اظهار داشت: ضروری است که یک سیاست یکپارچه، صحیح و عادلانه برای کشور در نظر گرفته شود.
دادستان کرمان همچنین تأکید کرد: طرح کدینگ در عمل نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت در استان نداشته است.
وی توضیح داد: عمده قاچاق سوخت بهصورت شبکهای انجام می شود و محدود کردن مردم کرمان نه تنها مسئله قاچاق را حل نکرده، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرده است.
وی در ادامه اظهار نمود : استانهای همجوار یا حتی استانهای مرزی که حساسیت بالاتری دارند، طرح کدینگ اجرا نشده واین موضوع برای مسافران وگردشگران در استان کرمان مشکل ایجاد نموده است.
بخشی، اظهار داشت:با توجه به مصوبه شورای تامین استان مبنی بر لغو طرح کدینگ در استان چنانچه متولیان امر این مصوبه را اجرا ننمایند ،از ناحیه دادسراي عمومی و انقلاب مرکز استان پرونده تشکیل و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.