به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان، به علت حضور نداشتن مسئول فنی مربوط در محل این مرکز پزشکی در هنگام ارائه خدمات به مراجعان این مرکز را مهرو موم کرد.

علی اکبر مختاری با بیان اینکه طبق قانون در هنگام ارائه خدمت به مراجعان مسئول فنی ملزم به حضور فیزیکی در محل است افزود: این تخلف مرکز پزشکی برای رئیس شعبه سیار تعزیرات محرز و بلافاصله بر اساس قانون دستور تعطیلی و مهرو موم محل تخلف صادر شد.

وی گفت: برای پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی احکام تعزیر جزای نقدی، درج در پرونده پزشکی، تعطیلی محل و ابطال مجوز در نظر گرفته می‌شود.