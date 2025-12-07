معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: بنا بر گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ، ۶ عضو هیئت علمی و دانش آموخته دکترای این دانشگاه در جمع پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حسین خراسانی زاده افزود: بر اساس این گزارش آقایان مسعود صلواتی نیاسر، محمد عارفی، غلامحسین صدیفیان، فرشته مشکانی، علی اکبر عباسیان آرانی و مهدی محمدی مهر از اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان و سیدعلی سجادیان دانش آموخته دکترای این دانشگاه در این لیست قرار دارند.

وی گفت: معیار اصلی برای گزینش این پژوهشگران، تعداد استناد‌های صورت‌گرفته به تولیدات علمی آنها است و بر این اساس، یک درصد از پژوهشگرانی که بیشترین استناد را در رشته‌های تخصصی خود دریافت کرده‌باشند، به عنوان پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر معرفی می‌شوند.