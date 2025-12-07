شبکه رادیویی سلامت در راستای پوشش ملی رویداد «ایران‌جان»، از ۱۵ تا ۲۱ آذر، استان گلستان را به عنوان میزبان ایستگاه ششم، کانون توجه ویژه برنامه‌های خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پوشش رویداد ملی ایران‌جان، این بار استان گلستان (با ۲ میلیون جمعیت، شامل ۱۴ شهر و ۱۰۰۰ روستا) در کانون توجه قرار گرفته است. رادیو سلامت، ضمن پخش زنده از مرکز استان، با تولید بسته‌های محتوایی غنی، به صورت متمرکز به بررسی پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های پزشکی و بهداشتی این استان می‌پردازد.

به زندگی سلام کن

این برنامه روزانه شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۶:۳۰ صبح بسته‌ای صوتی ویژه را به معرفی اهمیت سلامت و فعالیت بدنی در بافت بومی گلستان اختصاص می‌دهد. تمرکز بر نکات کاربردی سلامت در کنار آشنایی با سبک زندگی روزمره مردم استان خواهد بود.

کافه خبر

هر شب از شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۲۰:۳۰، بسته‌های خبری حوزه سلامت گلستان به صورت تحلیلی ارائه می‌شود. در این گزارش‌ها، تمرکز بر پوشش آخرین تحولات بهداشتی و معرفی دستاورد‌های بخش سلامت استان خواهد بود.

دهگرد

این برنامه تخصصی که هر دوشنبه ساعت ۲۰ پخش می‌شود، به معرفی روستا‌های گلستان می‌پردازد و در این مقطع، محوریت آن بر ظرفیت‌های بهداشتی و محیطی روستا‌ها خواهد بود.

عصری نو

معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان استان در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی در این برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ گنجانده شده است تا نوآوری‌های فناورانه گلستان به نمایش درآید.

سپهر دانش

در بازه ۲۰ دقیقه‌ای اختصاصی خود شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲، ارتباط مستقیمی با اساتید برجسته پزشکی استان گلستان برقرار می‌کند تا دیدگاه‌های تخصصی آنان پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های سلامت منطقه ارائه شود.

زنگ تفریح

این بخش ۱۰ دقیقه‌ای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۵۰ و ۱۳:۵۰ همچنان با هدف ارتباط با دانش‌آموزان، به معرفی آداب و رسوم مرتبط با سلامت در فرهنگ اقوام استان خواهد پرداخت.

سیبک و قصه‌های مادربزرگ

بخش داستانی-کودکانه این برنامه هر شب ساعت ۲۱:۰۵، قصه‌های بومی گلستان را با محوریت ارزش‌های اخلاقی و بهداشتی برای کودکان بازگو می‌کند.

از مزرعه تا سفره

گفتگوی برنامه از مزرعه تا سفره در روز پنجشنبه ۲۰ آذر، از ساعت ۱۱، بر محور امنیت غذایی، محصولات ارگانیک و سلامت محصول در گلستان متمرکز خواهد بود.

یاقوت

معرفی شهدای استان گلستان از منظر سبک زندگی ایثارگرانه و تعهد اجتماعی، در قالب ۱۵ دقیقه از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۲:۱۵، پخش خواهد شد.

به این ترتیب، رادیو سلامت با رویکردی متفاوت و محتوامحور، پوشش جامعی از رویداد «ایران‌جان» در گلستان ارائه می‌دهد و بر نقش سلامت در توسعه همه‌جانبه این استان تأکید می‌کند.