رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از آغاز چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سیروس رضائی گفت: این مناظره با شرکت ۲۹۶ دانشجو در قالب ۷۴ تیم از دانشگاههای مختلف برگزار میشود.
وی افزود:۸۰ تیم برای شرکت در این دوره از مسابقات ثبتنام کردند که با شرکت نهایی ۷۴ تیم از دانشگاههای مختلف استان آغاز شد.
رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع تیمهای شرکتکننده ۲۲ تیم از دانشگاه فرهنگیان، ۱۴ تیم از دانشگاه شهرکرد، ۱۲تیم از دانشگاه ملی مهارت، ۷ تیم از دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳ تیم از دانشگاه آزاد اسلامی، ۲ تیم از دانشگاه علمی کاربردی و ۴ تیم از دانشگاه پیام نور در این دوره به رقابت پرداختند.
رضایی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد بستری برای کمک به توسعه فرهنگ گفتوگو، تولید علم و اندیشه دینی، تقویت روحیه حق و حقطلبی و... در دانشجویان و مهیاکردن فرصتی برای آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب و باورپذیر برای دانشجویان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه پس از برگزاری مرحله استانی- دانشگاهی، تیم برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهد شد، گفت: التزام به اخلاق علمی در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار، پرهیز از ورود در نزاعهای غیر علمی و مجادلات روزمره و مرسوم، اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث، نقلها و منابع، اهتمام به واقعی بودن دفاع از موضوعات (در حد امکان) از خط مشی مسابقات مناظره دانشجویی است.
رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای چهارمحال و بختیاری داوری مسابقات ملی مناظره دانشجویی را بر عهده دارند.
رضایی گفت: تفاوت برگزاری این مرحله از مسابقات با ادوار گذشته در نحوه ثبت نام دانشجویان است به این صورت که ابتدا متقاضیان با مراجعه به «سامانه شهر دانشجو» به آدرس https://studentcity.ir اقدام به ثبت عضویت کرده، سپس با مراجعه به قسمت «ثبت رویدادها» برای چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی ثبت نام میکنند.