کاشت بذر بلوط با هدف احیای پوشش گیاهی در ارتفاعات مخملکوه خرمآباد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛طرح کاشت نهالهای بلوط در کوههای اطراف طرح سد مخزنی مخملکوه، واقع در روستای سرآستان خرمآباد،با همکاری معاون اجرایی و کارکنان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اجرا شد.
این اقدام زیستمحیطی با هدف احیای پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی منطقه مخملکوه انجام گرفت.
در این فعالیت فرهنگی زیست محیطی همچنین بیش از دهها بذر بلوط در حاشیه ی جاده صدا وسیما و ارتفاعات مشرف به شهر خرم آباد کاشت شد.