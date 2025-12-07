به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛طرح کاشت نهال‌های بلوط در کوه‌های اطراف طرح سد مخزنی مخمل‌کوه، واقع در روستای سرآستان خرم‌آباد،با همکاری معاون اجرایی و کارکنان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اجرا شد.

این اقدام زیست‌محیطی با هدف احیای پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی منطقه مخملکوه انجام گرفت.

در این فعالیت فرهنگی زیست محیطی همچنین بیش از ده‌ها بذر بلوط در حاشیه ی جاده صدا وسیما و ارتفاعات مشرف به شهر خرم آباد کاشت شد.