یک قلاده گربه وحشی، از گونههای شاخص و ارزشمند حیاتوحش گیلان، با اقدام سریع مأموران یگان حفاظت محیطزیست و همکاری دوستداران طبیعت از تله غیرمجاز در روستای دهنهسَر شیجان شهرستان خمام نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمام گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده گربه وحشی گرفتار در تله در محدوده روستای دهنهسَر شیجان از بخش مرکزی شهرستان خمام، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله به محل اعزام شدند و با همکاری بهموقع دوستداران محیط زیست و اقدامات تخصصی نیروهای یگان، حیوان بدون کمترین آسیب از تله آزاد شد.
محمدرضا روشنی با بیان اینکه گربه وحشی از پستانداران شاخص و نقشآفرین در کنترل جمعیت جوندگان در زیستبومهای طبیعی است گفت: این جانور گوشتخوار پس از انجام معاینات اولیه و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رها شد.
وی افزود: بکارگیری تلههای غیرمجاز علاوه بر تهدید جدی برای حیاتوحش، تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.