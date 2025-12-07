وزیر آموزش‌وپرورش در دیدار با استاندار قزوین گفت: قزوین از نظر همدلی و وفاق مدیریتی در نقطه مطلوبی قرار دارد و این هماهنگی، زمینه‌ساز پیشرفت در حوزه آموزش و اجرای طرح های بزرگ مردمی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علیرضا کاظمی با اشاره به مباحث اخیر هیئت دولت و توجه ویژه ریاست‌جمهوری به ظرفیت‌های مردمی استان افزود:رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت از حرکت بزرگ مردمی شهر نرجه یاد کردند. مشارکت کم‌نظیر مردم این شهر در بازسازی مدرسه، الگوی الهام‌بخشی برای توسعه آموزشی کشور است.

وی با اشاره به تجلیل دکتر پزشکیان از زهرا آقاجانی، مدیر طرح بازسازی مدرسه نرجه، افزود:خانم آقاجانی توانسته است حدود هزار نفر از جمعیت پنج هزار نفری شهر نرجه را در ساخت و نوسازی مدرسه مشارکت دهد. این همان معماری نوین و مردم‌محور است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند.

استاندار قزوین هم در این دیدار با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های مشارکتی استان، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت روند مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد.