پخش زنده
امروز: -
پنجمین همایش دانشجویان بخش بهمن همزمان با روز دانشجو در مهردشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، این همایش به همت دفتر امامجمعه بخش بهمن و با حضور مسئولان، رؤسای دانشگاهها و جمعی از دانشجویان برگزار شد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانشجو آغاز شد.
سخنرانان مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار دانشجویان در آیندهسازی کشور، حفظ روحیه پرسشگری، مسئولیتپذیری و مطالبهگری قانونمند را از مهمترین وظایف این قشر عنوان کردند.
در ادامه برنامه، بخشهای متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد و سپس دانشجویان در فضایی صریح و مستقیم، پرسشها، دغدغهها و مطالبات خود را با مسئولان حاضر در میان گذاشتند. مطرح شدن موضوعاتی همچون حمایت از تشکلهای دانشجویی و رسیدگی به خطرات جاده ارتباطی بخش بهمن ـ ابرکوه از اصلیترین درخواستهای دانشجویان بود.
مسئولان نیز با قدردانی از طرح این مطالبات، بر پیگیری مسائل مطرحشده تأکید کردند و قول مساعد برای رفع مشکلات و بهبود شرایط موجود ارائه دادند.