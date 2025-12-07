به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، صفدر نیازی شهرکی در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک در شاهرود گفت : برای تأمین ۱۳۰ میلیون تن غذا نیاز به ارتقا بهره وری و افزایش عملکرد در واحد سطح است.

به گفته نیازی شهرکی، ایران در تخریب خاک جزء ۱۰ کشور اول جهان است و هم اکنون میانگین تخریب خاک در هر هکتار ۱۶ و نیم تن است.

نیازی شهرکی گفت: عملیات به نژادی و به زراعی، مدیریت بقایای گیاهی و اجرای تناوب کشت و تقویت حاصلخیزی خاک از راهکار‌های دستیابی به پایداری تولید است و با این اقدام بهره وری تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه خاک با تأمین بیش از ۹۵ درصد امنیت غذایی ما مورد بی مهری قرار گرفته است، گفت: برای حفاظت از خاک نیازمند گفتمان سازی حفاظت از خاک مانند حفاظت از محیط زیست توسط تک تک افراد جامعه جامعه هستیم.

نیازی شهرکی با بیان اینکه تشکیل یک سانتی متر خاک صد‌ها سال زمان می‌برد، اما تخریب آن آسان است، تصریح کرد: کشاورزان با برنامه‌های جهاد کشاورزی برای حفاظت خاک همکاری داشته باشند.

۱۵ آذرماه به نام روز جهانی خاک نام گذاری شده است.