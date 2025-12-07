به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری ساتبا گفت:ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور از مرز ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرد،اتفاقی که همکاران ما در وزارت نفت باید از آن استقبال کنند چرا که هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی که احداث می شود بیش از ۴۹۷ هزار متر مکعب سوخت معادل گاز طبیعی صرفه جویی می شود.

وی ادامه داد: متولیان امر آب کشور هم باید از این موضوع استقبال کنند چرا که بیش از ۵۵۲ هزار لیتر به ازای یک مگاوات نیروگاه خورشیدی سالیانه صرفه‌جویی خواهد شد به همین میزان آلاینده‌های زیست محیطی منتشر نخواهد شد.

به گفته معاون سرمایه گذاری ساتبا، بنابراین با ظرفیتی که توسعه پیدا خواهد کرد می تواند صرفه جویی در بخش های مهم داشته باشد و گام بزرگی برای تحقق توسعه پایدار در حوزه انرژی و محیط زیست و البته تأمین آب کشور خواهد داشت.