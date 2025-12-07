

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی گفت: این اقدام با هدف کاهش آلودگی هوا و صیانت از سلامت شهروندان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و با همکاری استانداری، فرمانداری مشهد و پلیس راهور به صورت متمرکز آغاز شده است.

مهدی یزدان جو با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در روز‌های سرد سال و تاثیر مستقیم تردد وسایل نقلیه فرسوده در تشدید آلودگی هوا، افزود: براساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و تعیین مناطق دارای شرایط هشدار، این اداره برنامه‌ای هماهنگ برای کنترل تردد خودرو‌های آلاینده اجرا می‌کند.

او تصریح کرد: هم اینک بیشترین سهم آلودگی هوای کلانشهر مشهد مربوط به منابع متحرک، به ویژه خودرو‌های فاقد معاینه فنی و خودرو‌های دودزا است؛ از همین رو، تشدید برخورد قانونی با این وسایل نقلیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفاظت از سلامت عمومی است.

به گفته معاون حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی، تیم‌های مشترک در مناطق مختلف شهر، به‌ویژه نقاطی که بر اساس خروجی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شرایط ناسالم قرار می‌گیرند، مستقر شده‌اند و نسبت به جریمه، توقف یا پیگیری فنی خودرو‌های آلاینده اقدام می‌کنند.

یزدان جو افزود: همچنین اطلاعات مناطق آلوده به صورت مستمر توسط حفاظت محیط‌زیست اطلاع‌رسانی می‌شود و در اختیار پلیس راهور قرار می‌گیرد.

او با تاکید بر اینکه مالکان خودرو‌ها باید نسبت به انجام به‌موقع معاینه فنی اقدام کنند تا هم از اعمال جرایم جلوگیری شود و هم در تحقق هوای پاک برای همه مشارکت داشته باشند، به تداوم اجرای طرح اشاره کرد و گفت: برخورد با خودرو‌های آلاینده محدود به روز‌های خاص یا شرایط بحرانی نیست؛ این روند در طول فصل سرد با جدیت دنبال می‌شود تا بتوان گام موثری برای بهبود کیفیت هوا و کاهش پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی برداشت.

بیش از یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.